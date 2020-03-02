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Avcılar'da korkutan yangın

Avcılar'da korkutan yangın

Avcılar'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısı alev alev yanarken mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bu arada alev alev yanan çatılar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA

Avcılar'da korku dolu anlar! Alev alev yandı...

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