Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9687
  • 6,696
  • 246.265
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. ATM dolandırıcıları düzenekleri böyle yerleştirdi

ATM dolandırıcıları düzenekleri böyle yerleştirdi

ATM dolandırıcıları düzenekleri böyle yerleştirdi

Karabük’te, son bir ayda 3 ayrı mahallede bulunan 3 ayrı ATM’ye kart kopyalama düzeneği ile gizli kamera yerleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahısların ATM’lere yerleştirdikleri düzenekler ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde’de bulunan bir kamu bankasına ait ATM’ye 2 kişinin kart kopyalama düzeneği kurduğunu gören bir vatandaş durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine bölgeye gelen sivil polis ekipleri ATM’yi takibe aldı. Bu sırada sivil ekipler araç içinde bankamatiği gözetleyen iki kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.  Güvenlik kameralarını kontrol eden ve parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri çalışmalar sonucunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Son bir ayda Şirinevler, 75. Yıl ve 100. Yıl Mahalleleri’nde bulunan 3 ATM’ye kart kopyalama düzeneği ve gizli kamera yerleştirdikleri belirlenen M.U, A.I, ve S.P isimli 3 şahıs emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü'nün dadı imtihanı... 20 dadıyı testten geçirdi
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
İstanbul’da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için trafiğe çıkan şehir magandaları,

Magandalar Asker Uğurlamasında Yol Kapatıp Trafikte Ateş Açtı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Japonya'da bir dönem sona eriyor! 200 yıl sonra ilk defa

İşte Dilber Ay'ın acılarla dolu hayatı!