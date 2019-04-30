ATM dolandırıcıları düzenekleri böyle yerleştirdi

100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde’de bulunan bir kamu bankasına ait ATM’ye 2 kişinin kart kopyalama düzeneği kurduğunu gören bir vatandaş durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine bölgeye gelen sivil polis ekipleri ATM’yi takibe aldı. Bu sırada sivil ekipler araç içinde bankamatiği gözetleyen iki kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kameralarını kontrol eden ve parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri çalışmalar sonucunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Son bir ayda Şirinevler, 75. Yıl ve 100. Yıl Mahalleleri’nde bulunan 3 ATM’ye kart kopyalama düzeneği ve gizli kamera yerleştirdikleri belirlenen M.U, A.I, ve S.P isimli 3 şahıs emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

(İHA)