Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8413
  • 6,5756
  • 239.548
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Atları tüfekle öldürüp satmak için kamyonete yükleyen 3 şüpheli yakalandı

Atları tüfekle öldürüp satmak için kamyonete yükleyen 3 şüpheli yakalandı

Atları tüfekle öldürüp satmak için kamyonete yükleyen 3 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, arazideki 5 atı av tüfeğiyle öldürüp, aynı yerde parçalayarak satmak için kamyonete yükleyen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

x

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde, at eti taşındığını öğrendiği bir kamyoneti Kayabaşı mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, parçalara ayrılmış halde yaklaşık 800 kilo at eti ele geçirdi. Kamyonetteki S.Ö. (51), H.E. (25) ve H.D (27) gözaltına alındı. Atların H.B.İ. (47) adlı bir kişiye ait olduğu, hayvanların, sahibinin haberi yokken şüpheliler tarafından av tüfeğiyle öldürülüp, olay yerinde kesildiği ve satmak üzere araca yüklendiği anlaşıldı. Ele geçirilen etler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'e özel annelik eğitimi!
Şarkıcı Emrah'ın oğluyla ilgili soru sorulunca neşesi kaçtı
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu
Oyuncu Pelin Akil ikiz bebeklerinin doğum anlarını paylaştı
Seda Sayan canlı yayında operasyon yaptırdı
18 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi Kapodokya´yı gezenleri büyülüyor.

Kapadokya denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden: Ihlara Vadisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kağıthane'de inşaat alanının destek duvarı çöktü

Prim eksiği olana müjdeli haber