Atiye 2. Sezon tarihi ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? Atiye kaç sezon sürecek, oyuncuları kimler?

Atiye 2. Sezon tarihi ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dijital platformda yayınlanan Türk dizileri arasına katılan Atiye’nin ilk sezonu 27 Aralık 2019'da yayınlanmıştı. Atiye kaç sezon sürecek? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Atiye 2. Sezon ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ATİYE 2. SEZON TARİHİ NE ZAMAN?

Büyük bir heyecanla beklenen Atiye 2. sezon tarihi açıklandı. Yapımcıdan gelen açıklamalara göre Atiye dizisinin ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek. Atiye 2. sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı. 2. Sezona ait fragman yayınlandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

ATİYE KAÇ SEZON SÜRECEK?

Atiye dizisi için şu an belirlenen sezon sayısı 2 olarak gözüküyor. Dizinin gidişatına göre sezon sayısının artıp artmayacağı ise belli olacaktır.

ATİYE DİZİSİ KONUSU

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE OYUNCULARI

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Meral Çetinkaya

Başak Köklükaya

Civan Canova

Hazal Türesan

Tim Seyfi

Cezmi Baskın