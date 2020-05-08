Atiye 2. Sezon tarihi ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? Atiye kaç sezon sürecek, oyuncuları kimler?
Atiye 2. Sezon tarihi ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi, dijital platformda yayınlanan Türk dizileri arasında yerini aldı. Atiye kaç sezon sürecek? Sorusunun yanıtı diziyi takip edenler tarafından merak ediliyor. Atiye 2. Sezon tarihi ve oyuncuları ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde…
Atiye 2. Sezon tarihi ne zaman, fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dijital platformda yayınlanan Türk dizileri arasına katılan Atiye’nin ilk sezonu 27 Aralık 2019'da yayınlanmıştı. Atiye kaç sezon sürecek? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Atiye 2. Sezon ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
ATİYE 2. SEZON TARİHİ NE ZAMAN?
Büyük bir heyecanla beklenen Atiye 2. sezon tarihi açıklandı. Yapımcıdan gelen açıklamalara göre Atiye dizisinin ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek. Atiye 2. sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı. 2. Sezona ait fragman yayınlandığında haberimiz içerisine eklenecektir.
ATİYE KAÇ SEZON SÜRECEK?
Atiye dizisi için şu an belirlenen sezon sayısı 2 olarak gözüküyor. Dizinin gidişatına göre sezon sayısının artıp artmayacağı ise belli olacaktır.
ATİYE DİZİSİ KONUSU
Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.
ATİYE OYUNCULARI
Beren Saat
Mehmet Günsür
Metin Akdülger
Melisa Şenolsun
Meral Çetinkaya
Başak Köklükaya
Civan Canova
Hazal Türesan
Tim Seyfi
Cezmi Baskın