Atıklar defter oldu sıralara konuldu

İstanbul’da Esenler Belediyesi tarafından Hasip Dinçsoy İlkokulu’nda düzenlenen ‘Defter Dağıtım Töreni’ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Tüm yurtta ‘Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçiren Erdoğan, geri dönüşüm tesislerinde elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı. Sınıftaki çocuklura “Okulunuzun bir özelliği var, nedir?” diye soran Emine Erdoğan’a, öğrenciler “Sıfır atık” yanıtını verdi.

HEDEF 500 BİN DEFTER

Emine Erdoğan, öğrencilerden sıfır atık projesine destek olmaları için evde anne ve babalarını çöpleri ayrıştırmaları konusunda uyarmalarını istedi. Proje kapsamında, atıktan elde edilen 500 bin defter, Esenler’deki tüm okullarda eğitim gören 90 bin öğrenciye ücretsiz dağıtılacak.

PET ŞİŞE ATARAK EKMEK ALIYORLAR

Emine Erdoğan, geri dönüşüm çalışmalarının sergilendiği okul bahçesini gezerek Belediye Başkanı TevfikGöksu’dan bilgi aldı. Erdoğan, Halk Ekmek büfelerinden alışveriş yapmak üzere para puan veren ESMATİK geri dönüşüm makinesine öğrencilerle metal kutu attı.