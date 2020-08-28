Atı kamyonete bağlayarak koşturan sürücüye para cezası
Bursa'da kamyon kasasına bağlı atın tepki toplaması üzerine ekipler sürücüyü bularak cezai işlem uyguladı. Tepkilere neden olan sürücüye ata davranış şeklinden 947 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 2 bin 473 lira para cezası verildi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir atın iple kamyonete bağlanarak koşturtulması sosyal medyada tepki topladı.
Olay akşam saatlerinde Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi.
Hurdacı olduğu öğrenilen Ümit Ç'nin kullandığı kamyonetin arkasına atın boynundan iple bağlı olduğu görüldü.
Atın, bağlı olduğu kamyonetin arkasından koştuğu anlar, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin üzerine harekete geçen ekipler, Ümit Ç'ye 'hayvana kasıtlı olarak kötü davranmak'tan 947 lira ceza kesti.
Ayrıca Ümit Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira ceza uygulandı.