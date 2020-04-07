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  3. Yer: Adıyaman... Ateşi yüksek çıkan babasını kaçırmaya çalıştı!

Yer: Adıyaman... Ateşi yüksek çıkan babasını kaçırmaya çalıştı!

Yer: Adıyaman... Ateşi yüksek çıkan babasını kaçırmaya çalıştı!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama noktasında yüksek ateşi olduğu belirlenen bir kişi oğlu tarafından kaçırıldı. Kovalama sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı, babası hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti.

Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


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