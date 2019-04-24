Ataşehir'de kereste deposunda yangın çıktı

Ataşehir’de TEM yan yolda bulunan bir kereste marketi alev alev yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İHA'nın haberine göre, Yenişehir Mahallesi Gökalp Sokak girişinde bulunan bir kereste markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. TEM otoyolu yan yol üzerinde bulunan iş yerinde çıkan yangın sırasında gökyüzüne yükselen alev ve dumanlar, vatandaşlara büyük panik yaşattı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri ise, yanan keresteleri söndürmek için yoğun bir mücadele sergiledi. Alevler uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle TEM yan yolun trafiği ise uzun bir süre aksadı.

(İHA)