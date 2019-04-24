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Ataşehir'de kereste deposunda yangın çıktı

Ataşehir'de kereste deposunda yangın çıktı

İstanbul Ataşehir'de bir kereste deposunda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanler çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralan olmayan yangın nedeniyle TEM yan yolun trafiği ise uzun bir süre aksadı.

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Ataşehir’de TEM yan yolda bulunan bir kereste marketi alev alev yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İHA'nın haberine göre, Yenişehir Mahallesi Gökalp Sokak girişinde bulunan bir kereste markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. TEM otoyolu yan yol üzerinde bulunan iş yerinde çıkan yangın sırasında gökyüzüne yükselen alev ve dumanlar, vatandaşlara büyük panik yaşattı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri ise, yanan keresteleri söndürmek için yoğun bir mücadele sergiledi. Alevler uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle TEM yan yolun trafiği ise uzun bir süre aksadı. 

(İHA)

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