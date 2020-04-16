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  3. Aslan besleyen manken sanal polise takılmış

Aslan besleyen manken sanal polise takılmış

Aslan besleyen manken sanal polise takılmış

İstanbul'da 10 Nisan'da Maslak'taki rezidansta yavru aslanla pitonun ele geçirildiği operasyonun detaylarına AKŞAM ulaştı.

DEVRİM TOSUNOĞLU

İranlı manken Qazal Yadegari, Instagram’da nesli tehlikede olan yavru aslanın fotoğrafını paylaşınca sanal devriye ekiplerine takıldı.

KUTUDA KAÇIRACAKTI

Baskın yapan polis, adresten çıkan Mohammed R.’nin elindeki kutuyu açınca aslanla karşılaştı. Evdeki pitona da el konuldu. İfadesinde İran’da aslan beslemenin serbest olduğunu söyleyen manken, “Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyordum. Aslanı Kain getirdi” dedi. Kian M. de ev arkadaşı Yadegari için aslanı 9 bin dolara aldığını, suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Veteriner Mohammed R. ise “Aslanın izni olduğunu söylediler. Bakım için götürürken polis durdurdu” diye konuştu. Hayvanlara el konulurken, 3 zanlı serbest bırakılmıştı.


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