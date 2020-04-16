Aslan besleyen manken sanal polise takılmış

DEVRİM TOSUNOĞLU



İranlı manken Qazal Yadegari, Instagram’da nesli tehlikede olan yavru aslanın fotoğrafını paylaşınca sanal devriye ekiplerine takıldı.

KUTUDA KAÇIRACAKTI



Baskın yapan polis, adresten çıkan Mohammed R.’nin elindeki kutuyu açınca aslanla karşılaştı. Evdeki pitona da el konuldu. İfadesinde İran’da aslan beslemenin serbest olduğunu söyleyen manken, “Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyordum. Aslanı Kain getirdi” dedi. Kian M. de ev arkadaşı Yadegari için aslanı 9 bin dolara aldığını, suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Veteriner Mohammed R. ise “Aslanın izni olduğunu söylediler. Bakım için götürürken polis durdurdu” diye konuştu. Hayvanlara el konulurken, 3 zanlı serbest bırakılmıştı.