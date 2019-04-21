Aşk değil çete cinayeti iddiası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Cuma günü kız arkadaşını ve kız arkadaşının annesini öldürdükten sonra intihar eden Tennur Öztürk, Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Tennur Öztürk'ün yurt dışında yaşayan annesi Emine Öztürk ve babası İlyas Öztürk ile yakınları katıldı. Cenazede güçlükle ayakta duran anne Emine, baba İlyas ve abla Remziye Dağ, tabutun başından biran olsun ayrılmadı.

Bulgaristan doğumlu olan ve 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Manisa'ya gelen Tennur Öztürk'ün Kilis'te edebiyat öğretmenliği bölümünü okuduktan sonra 6 yıl önce Rabia Bayram'la tanıştığını ve bir süre süren ilişkinin ardından Tennur'un bir çete tarafından sürekli tehdit ve şantajlara maruz kaldığını kaydeden ailesi, Tennur'un 3 yıldır Almanya'da çalıştığını ve zaman zaman Türkiye'ye geldiğini, bu süre zarfından 4 kez telefonlarını değiştirmek zorunda kaldığını ve yaklaşık 200 bin lirasını çeteye kaptırdığını söyledi.

"Kardeşim canavar değil"

Gözyaşları içinde kardeşinden bir canavar gibi bahsedilmesine dayanamadığını anlatan Tennur Öztürk'ün ablası Remziye Dağ, "Kardeşim yazıldığı gibi canavar değil. Kardeşim için canavar yazıldı, bize tek kelime sorulmadı. Bu hale niye geldiği, neden olduğu hiç sorulmadı. Aile olarak hepimiz tehdit altındaydık. Hepimiz ayrı tehdit edildik. Annemin Almanya'daki evine geçen hafta bir adam gelerek tehdit etmiş. Anneannemi de. Ben çok uzun yıllardır tehdit ediliyorum. Babamın kapısına yine geçen haftalarda bir adam gelmiş. Tehditleri rahmetli olan karşı taraf yapıyordu. Ayrılık acısından olan bir şey değil. Çok büyük oyunların olduğu bir olay. Yani aşk acısı gibi bir olay değil. Tehditler, şantajlar, paralar ve kardeşim maalesef çok hassas ve çok iyi bir yapısı vardı. Her defasında inandı, inandı. En sonunda ruh hali bozulmaya başladı ve maalesef ben karşı taraf için de çok üzgünüm. Kimse ölmeyi hak etmez hiç bir şekilde ama bu olayın bizi korumak için olduğundan eminim. Çünkü gerçekten savcılıkta da bu ortaya çıkacaktır. Bize edilen tehditler çok aşırı boyuttaydı. Dediğim gibi karşı taraf da ne olursa olsun ölümü hak etmez. Hele kardeşim dünya iyisiydi, keşke tanısaydınız. Yazıldığı gibi canavar değil. Kardeşimi koruyamadık uzakta kaldığı için" dedi.

Yeğeninin bir suçu olmadığını söyleyen amca Metin Öztürk ise, "Bu çocuğun bir suçu yok. Bu bir çete içine girdi. Bu kız çocuğu çok kötü taraflarla tanıştırdı. Tehditler, o da tehdit etmeye başladı herhalde. Büyük paralar döndü. Para bitti mi her şey bitti. Bende kalıyordu, 2 gün önce evden çıktı Bulgaristan'a gidiyorum diyerek ama gitmemiş. Aradık bulamadım. Olayın olduğu gün onu arıyordum bulamadım. Bunlar bir çete kurmuş. Kızın bir tane sağlam arkadaşı yok. Çocuğu bu batağın içine sokmuşlar. Çocuk çıkayım derken Almanya'ya kadar gitti. Çıkayım derken çıkamıyor. Herkesin bir gururu var. Orada Almanya'da da tehdit ediyor. Sonunda olacağı oldu" diye konuştu.

Oğlu Tennur'un Rabia Bayram'la 6 yıl önce tanıştığını anlatan 68 yaşındaki baba İlyas Öztürk, "Bu kız 17 yaşındaydı oğlumla tanıştığında. 17 yaşındayken anası getirdi benim evime. Baya uzun sürdü ilişkileri. Araya bir çete girdi sonra. Oğlanın telefonlarında hepsi kayıtlı bunlar. Bunlar para sömürmek için yaptılar. Benim oğlanın da eli açıktır. Yaklaşık 200 bin lira parası gitti. Ondan sonra olanlar oldu. Çıkamadı işin içinden. Oğlumu bu duruma getiren onlar" dedi.

Olay, 19 Nisan Cuma günü Manisa'nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi 5381. Sokak'ta saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tartışarak ayrıldıkları kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) evine giden Tennur Öztürk (31), kız arkadaşının annesi Fatma Bayram'la (48) tartıştı. Tartışmada yanındaki silahla anne Fatma Bayram'ı vuran genç, balkondan dışarıya kaçan kız arkadaşının peşinden sokağa fırladı. Genç kızı da sırtından ve başından vurarak öldüren Tennur Öztürk, daha sonra başına dayadığı silahla intihar etti. Rabia ve Fatma Bayram dün kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

İHA