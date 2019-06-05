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05 Haziran 2019 Çarşamba 21:16 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 21:16

Asansörün kapısını 2 saniyede açarak genci kurtardı

Asansörün kapısını 2 saniyede açarak genci kurtardı

Kırıkkale’de itfaiye ekipleri apartmandaki asansörün kapısını 2 saniyede açmayı başararak, mahsur kalan genci kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle’de evine gitmek için apartmandaki asansöre binen Alperen Onur (17), 5. katta mahsur kaldı. Asansör kapısını açamayan baba Murat Onur (47), Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, asansör kapısını 2 saniyede açmayı başararak Alperen Onur isimli genci kurtardı. 
Baba Murat Onur, “Eve geliyormuş kapı sıkıştı kaldı. Sağ olsun arkadaşlar hemen geldiler, rahatlattılar. Çok teşekkür ediyorum” dedi. 

İHA

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