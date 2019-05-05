Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 654. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir binanın inşaatında çalışan Bülent Bingül (47) akşam saatlerinde evine dönmeyince yakınları merak etti. Bingül'ü bulmak için çalıştığı inşaata giden yakınları, Bingül'ün asansör boşluğunda hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bingül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Bülent Bingül'ün cesedi, otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA