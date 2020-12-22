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  • Asansör arızalı olunca sırtında taşıdı: Polisten gönülleri fetheden hareket
22 Aralık 2020 Salı 23:41 | Son Güncelleme:

Asansör arızalı olunca sırtında taşıdı: Polisten gönülleri fetheden hareket

İHA

Çorum'da bir polis memuru, hastaneden evine dönen 85 yaşındaki kadını, yaşadığı apartmanın asansörü arızalı olduğu için 5'inci kata kadar sırtında taşıdı.

Çorum’da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından evine polis tarafından götürülen 85 yaşındaki kadını, 5'inci kata kadar polis memuru sırtında taşıdı.

İHA'da yer alan habere göre, akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen fakat refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı.

ASANSÖR ARIZALI OLUNCA SIRTINDA TAŞIDI

Kahramantekin’in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipte bulunan bir polis memuru, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci katta bulunan dairesine kadar çıkarttı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen polisin bu hareketi gönülleri fethetti.

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