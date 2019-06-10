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10 Haziran 2019 Pazartesi 11:09 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:09

Arnavutköy'de kontrolden çıkan belediye otobüsü tarlaya uçtu

Arnavutköy'de kontrolden çıkan belediye otobüsü tarlaya uçtu

Arnavutköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye otobüsü tarlaya uçtu. Kazada otobüs içinde savrularak yaralanan bir kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Arnavutköy Hadımköy Esenyurt Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Arnavutköy'den Yenibosna'ya seyir halinde olan belediye otobüsünün sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde yolcuların olduğu otobüs kaldırımı aşarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Otobüsün camları kırılırken içeride savrulan bir kadın ve çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralanan kadınla çocuk olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri kaza tutanağı tuttu. 

Yaşanan kaza sırasında otobüste olan bir vatandaş ise yaşananları anlattı. 

(DHA)

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