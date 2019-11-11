Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7706
  • 6,371
  • 272.02
  • 103174
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Arnavutköy'de kaçak içki operasyonu

Arnavutköy'de kaçak içki operasyonu

Arnavutköy'de kaçak içki operasyonu

Arnavutköy'de bir iş yerinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operayasyon düzenleyen polis, 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına aldı.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Sokullu Göçmenkent Caddesi'nde bulunan bir işyerinde kaçak alkol imalatı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptıkları 15 günlük takip sonucunda iş yerinin faal olarak çalışmadığı ve şüphelilerin haftada sadece bir gün geldiği tespit edildi. Ekipler,  25 Ekim'de saat 23.10 sıralarında iş yerinden bir araca koli yüklendiği belirlendi. Araç, iş yerinden ayrıldıktan bir süre sonra polis ekipleri tarafından durdurularak, arandı. Ekipler araç içerisinde 49 koli içerisinde toplam bin adet dolu sahte içki şişesi ele geçirdi. Araçta bulunan Yalçın K.(49) , Afgan uyruklu Seyit A. (19), Nesim C.(28) ve yaşı küçük olan A.A.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

DHA


'Yakıştı mı şimdi sana bu?'
Kerem Bürsin'den eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'e atak!
Demet Akalın 2. çocuk düşüncesini rafa kaldırdı: Artık yapamam
Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bülent Ersoy'dan şok suçlama: Ellerimi o morarttı
<p>Büyükada´daki olay geçtiğimiz hafta içi yaşandı. Kıyıya yakın mesafeden geçtiği belirtilen feribo

Büyükada´da Dalga Paniği! Tsunami Sandılar...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Petrol bölgesinde dikkat çeken hareketlilik... Rejim bayrağı astılar

Sınır dışı işlemi başladı! İlk terörist kapının önüne koyuldu