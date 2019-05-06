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  3. Arnavutköy sahilinde meraklı kalabalık bunun için toplandı

Arnavutköy sahilinde meraklı kalabalık bunun için toplandı

Arnavutköy sahilinde meraklı kalabalık bunun için toplandı

Arnavutköy İskelesi açıklarında yat çalışanları denizde ceset buldu. Cesedi denizden çıkarma çalışmalarını çok sayıda kişi meraklı gözlerle izledi.

Arnavutköy İskelesi açıklarında saat 14.30 sıralarında kıyıda demirlenmiş yatta bulunan çalışanlar denizdeki cesedi fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine deniz polisi ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Cesedin bulunduğu yeri tespit eden deniz polisi dalgıçları, cesedi ceset torbasına koyarak Arnavutköy İskelesi'ne çıkarttı. Çevrede toplananlar meraklı bakışlarla çalışmaları izledi. Polis ekipleri sık sık oluşan kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı.  Denizde uzun süre kaldığı için tanınmayacak durumda bulunan ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

DHA

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