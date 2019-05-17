Arkadaşlarıyla beraber babasının ineğini çaldı

Taşağıl Mahallesi Kaymaz’da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Süleyman Babacan isimli vatandaşın ahırındaki ineği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Süleyman Babacan’ın müracaatının ardından çalışma başlatan Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, çalınan ineği Süleyman Babacan’ın evinin biraz ilerisinde Portakal Bahçesine bağlanmış olarak buldu.

Portakal bahçesine pusu kuran ekipler, Çarşamba akşamı havanın kararmasının ardından ineği götürmek için araçla gelen 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan 3 kişiden birisinin Süleyman Babacan’ın oğlu M.B. olduğu belirlenirken, şüphelilerin olay yerine geldiği aracı kullanan Ü.U.’nun da 255 promil alkollü olduğu belirlendi. Ü.U.’nun ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konularak para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da işlem yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüphelinin denetimli serbestlik cezası aldığı bildirildi.

Diğer yandan inek, sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan Babacan'ın gülen yüzü fotoğraf karelerine yansıdı.

(İHA)