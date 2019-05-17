Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0505
  • 6,7602
  • 248.765
  • 87.194
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Arkadaşlarıyla beraber babasının ineğini çaldı

Arkadaşlarıyla beraber babasının ineğini çaldı

Arkadaşlarıyla beraber babasının ineğini çaldı

Manavgat’ta 2 arkadaşıyla birlikte babasına ait olan ineği evlerinin önündeki ahırdan çalan M.B. isimli genci, Jandarma ekipleri yakaladı.

Taşağıl Mahallesi Kaymaz’da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Süleyman Babacan isimli vatandaşın ahırındaki ineği kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Süleyman Babacan’ın müracaatının ardından çalışma başlatan Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, çalınan ineği Süleyman Babacan’ın evinin biraz ilerisinde Portakal Bahçesine bağlanmış olarak buldu.

Portakal bahçesine pusu kuran ekipler, Çarşamba akşamı havanın kararmasının ardından ineği götürmek için araçla gelen 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan 3 kişiden birisinin Süleyman Babacan’ın oğlu M.B. olduğu belirlenirken, şüphelilerin olay yerine geldiği aracı kullanan Ü.U.’nun da 255 promil alkollü olduğu belirlendi. Ü.U.’nun ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konularak para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da işlem yapıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüphelinin denetimli serbestlik cezası aldığı bildirildi.
Diğer yandan inek, sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan Babacan'ın gülen yüzü fotoğraf karelerine yansıdı. 
(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Gurur Aydoğan açıkladı! Ayrıldık
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Neslihan Atagül sevgisini haykırdı!
Erzincan´da oto tamirciliği yapan Metin Köksal (43), yurdun dört bir yanındaki hurdalıklardan toplad

Hurda Olarak Alıp Bakın Ne Hale Getiriyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, savaklar açıldı

Bitlis'te uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor