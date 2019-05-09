Arkadaşlarını temizlik için yakmış

Hilal YILDIRIM

İstanbul Beyoğlu’nda 3 Mart sabahı tarihi Temel Apartmanı’nda arkadaşlarıyla kaldığı evi yakan Özkan Elmas (24) hakkında hazırlanan iddianameye AKŞAM ulaştı. Dairenin temizliğini 8 kişinin belli günlerde birlikte yaptıkları belirtilen iddianamede, olaydan 2 gün önce aynı konu konuşulurken Özkan Elmas’ın evden ayrıldığı, Ramazan Cingözce’nin de kendisini telefonla arayarak tartıştığı anlatıldı. Eve gitmeyerek temizliğe katılmayan Özkan’ın eşyalarının dışarı atıldığı, bunun üzerine olay günü arkadaşları uyurken içeri giren zanlının evi ateşe vererek kaçtığı bildirildi.

'Şeytana yenik düştüm'

İddianamede sanık Elmas’ın saat 09.22’de cep telefonuyla itfaiyeye ihbarda bulunduktan sonra amcası Yusuf Elmas’tan yardım istediği, amcasının da uçak bileti alarak Hatay’a kaçmasına yardım ettiği, zanlının havalimanında yakalandığı belirtildi. İfadesinde asıl niyetinin mala zarar vermek olduğunu söyleyen Özkan Elmas, şöyle dedi: “2.5 aydır mecburiyetten o evde kalıyordum. Gece Ramazan beni arayıp küfürler etti. Meşaleyi orada yakmış oldu. Ot kullandıktan sonra eve gittim, şeytana yenik düştüm. Mala zarar vermek için oturma odasındaki koltuğu gazeteyi tutuşturup yaktım. Böyle sonuçlanacağını tahmin etmiyordum. Ceza alacaksam mala zarar vermekten almalıyım.”

Her bir cana müebbet hapis

İddianame Özkan Elmas için cinayet, cinayete teşebbüs ve mala zarar verme gibi suçlardan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Zanlıya yardım eden amca Yusuf Elmas için de 101 yıla kadar hapis talep edildi.

4 ocağa ateş düştü

Ersin Büker (25), Murat Kayacan (17), Yunus Akyüz (20), Muhammed Gür’ün (23) hayatını kaybettiği yangında Ender Güncü camdan atlayarak, Ramazan Cingözce de vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Mehmet Ali Kıyıcı ise olay anında işteydi.