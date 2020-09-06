Arjantin'de online eğitim veren profesör canlı yayında hayatını kaybetti

Arjantin'de siyaset ve ulurlararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesör, online eğitim verdiği sırada nefes nefese kalarak hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, Universidad Argentina de la Empresa’dan yapılan açıklamada, profesörün sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Durumu fark eden öğrenciler büyük panik yaşarken, yetkliler profesör Simone'nın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.