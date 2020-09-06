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  3. Arjantin'de online eğitim veren profesör canlı yayında hayatını kaybetti
06 Eylül 2020 Pazar 15:35 | Son Güncelleme:

Arjantin'de online eğitim veren profesör canlı yayında hayatını kaybetti

Arjantin'de online eğitim veren profesör canlı yayında hayatını kaybetti
DHA

Arjantin'de bir üniversite profesörü, öğrencilerine online eğitim verdiği canlı yayında hayatını kaybetti. Profesörün yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi.

Arjantin'de siyaset ve ulurlararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesör, online eğitim verdiği sırada nefes nefese kalarak hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, Universidad Argentina de la Empresa’dan yapılan açıklamada, profesörün sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Durumu fark eden öğrenciler büyük panik yaşarken, yetkliler profesör Simone'nın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

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