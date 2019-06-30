Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti

Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti

Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada arı sokunca rahatsızlanan Fadime Ay (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesinde çalıştığı sırada Fadime Ay, arı sokmasıyla rahatsızlandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ay, ardından ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fadime Ay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Fadime Ay'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi
Kim Kardashian Japonları kızdırdı!
<p>Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yılanların dansı, çiftçiler tarafından görüntülendi.</p> <p>Çına

Diyarbakır´da Yılanların Dansı Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yerli helikopter GÖKBEY ilk 'gerçek' uçuşunu yaptı

Son dakika transfer haberleri (30 Haziran)