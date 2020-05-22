Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu

Arefe günü duaları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. 23 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek olan arefe gününde vatandaşlar bol bol ibadet ve dua etmek istiyor. 11 ayın sultanı Ramazan'ı geride bırakmanı hüznü yaşanırken bir yanda bayrama erişmenin sevinci paylaşılıyor. Peki, Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? Hadislerde arefe günü ihlas süresini okuyana çok büyük mükafatlar olduğu hadislerde bildirilmiştir. Haberimizin içerisinden arefe günü dualarına ulaşabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

AREFE GÜNÜ İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.