Arefe günü bankalar açık mı? 2019 Kurban Bayramı arefe (arife) günü resmi tatil mi?

Arefe gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Arefe günü bankalar açık mı? Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır. 2019 yılında Kurban Bayramı arefe günü 10 Ağustos olacak, 11 Ağustos tarihinde ise bayram başlayacak. İşte arefe ile ilgili merak edilenler.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramların arife (arefe) günleri resmi tatil ilan edilmektedir. Ancak bazı banka şubeleri arife günlerinde yarım gün çalışmaktadır. Bu sene Kurban Bayramı arefe günü cumartesi gününe denk geldiği için bankalar açık olmayacak.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ NEDİR?

Lügatte “tanıma” manasına gelir. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arefe günü Arafat’ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır.

Arefe, İslam dininin kıymet verdiği günlerdendir. Bu hususlarda Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).