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  3. Ardahan'da dolu her yeri beyaza bürüdü!

Ardahan'da dolu her yeri beyaza bürüdü!

Ardahan'da dolu her yeri beyaza bürüdü!

Ardahan'da etkili olan dolu kentin büyük bölümünü beyaz örtüyle kaplarken, yüksek kesimlerde de kar görüntüsü oluşturdu.

Kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, kentin büyük bölümünü beyaza bürüdü. Sokaktakilerin hazırlıksız yakalandığı fındık büyüklüğündeki dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü ortaya çıkardı.

BAHÇELERE VE EKİLİ ARAZİLERE ZARAR VERDİ

Merkez Gürçayır Mahallesi'nde etkili olan dolu bahçelere ve ekili arazilere de zarar verdi. Kent sakinlerinin bir çoğu Eylül ayıyla birlikte havaların soğuduğunu söyledi. 

(DHA)

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