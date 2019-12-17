Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8637
  • 6,5318
  • 278.442
  • 111730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ardahan Göle eksi 17 dereceyle Doğu Anadolu'da en soğuk yerleşim yeri oldu

Ardahan Göle eksi 17 dereceyle Doğu Anadolu'da en soğuk yerleşim yeri oldu

Ardahan Göle eksi 17 dereceyle Doğu Anadolu'da en soğuk yerleşim yeri oldu

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 10, Kars’ta 9, Ardahan’da 8, Ağrı'da 5, Erzincan'da 2, Tunceli'de 1, Iğdır'da sıfır derece olarak kaydedildi. Ardahan'ın Göle ilçesi ise eksi 17 ile gece en soğuk yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Kars'ta 4, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzurum'da ise 2 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarla, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 51, Sarıkamış'da 25, Konaklı'da 19 santimetre ölçüldü.

AĞRI'DA YOĞUN SİS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ağrı'da dünden bu yana etkisi sürdüren yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Çevre yolu başta olmak üzere Ağrı-Erzurum kara yolunda sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

AA


Hande Erçel teyze oldu!
Naz Elmas hamile mi?
O iddiaların ardından flaş hamle! Takipten çıkarttı
Ferhat ile Şirin dizisine flaş transfer!
Beren Saat'ten 'Atiye' itirafı
<p>Karabeyoğlu, Hibrit Uzay Roket Motoru Geliştirme (HURM) Projesi hakkında AA muhabirine yaptığı aç

´Bu Yaz Uzaya Çıkacak Roketin İlk Fırlatması Yapılacak´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyada 2019 nasıl geçti?