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  3. Arazi aracıyla dereyi geçerken mahsur kaldılar

Arazi aracıyla dereyi geçerken mahsur kaldılar

Arazi aracıyla dereyi geçerken mahsur kaldılar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde karşıya geçmeye çalışırken derede mahsur kalan arazi aracındaki 4 kişi iş makinasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, TİGEM Beyazkule işletmesi sınırları içerisinde plakası belirlenemeyen arazi aracı, derenin içerisinde 4 kişi ile birlikte mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildiren araç sahibi yetkililerin olay yerine gönderilen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Araç sahibi, kendilerini ve aracını kurtarmaya gelen yetkililere teşekkür etti. 

İHA

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