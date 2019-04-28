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  3. Araçta sıkışan kadına 2 saat sonra kurtarıldı

Araçta sıkışan kadına 2 saat sonra kurtarıldı

Araçta sıkışan kadına 2 saat sonra kurtarıldı

Yön levhası direğine çarpan araçta sıkışan yaralı, 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Ankara'da otomobilin yön levhası direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. 

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'ndan Kızılay istikametine seyir  halindeki, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DU 9513 plakalı otomobil, yön levhası direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile birlikte kimliği henüz tespit  edilemeyen bir kişi yaralanırken, araçta bulunan Elif Efe ise ön koltukta  sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil  Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye ve polis ekipleri  geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahelenin ardından  ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

(AA)

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