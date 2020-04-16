Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9371
  • 7,5611
  • 386.163
  • 95844.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Apartman görevlisinin testi pozitif çıkınca 3 bina karantinaya alındı

Apartman görevlisinin testi pozitif çıkınca 3 bina karantinaya alındı

Apartman görevlisinin testi pozitif çıkınca 3 bina karantinaya alındı

Kayseri'de, apartman görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sitedeki 3 bina karantinaya alındı.

Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Vezirler Caddesi'nde 6 bloklu Pınar Sitesi'nin A, B, C blokları apartman görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Burada tedaviye alınan bina görevlisinin corona virüs testli pozitif çıktı. Bunun üzerine sitenin 11'er katlı üç bloğu karantina altına alındı. 66 ailenin yaşadığı siteye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ekipleri binaların kapılarına şerit çekerek, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binalarda yaşayanların corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.


Nefis şekerpare tarifi

Nefis şekerpare tarifi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çocukları sevindirmek için kolları sıvadılar

Kaçakçıların akıl almaz yöntemleri