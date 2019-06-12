12 Haziran 2019 Çarşamba 12:39 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:39
AÖF final sonuçları hakkında rektörden açıklama! AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı mı?
AÖF sınav sonuçları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavına giren öğrenciler sabırsızlıkla sonuçları bekliyorlar. Kurum tarafından sonuç açıklanma tarihi ile ilgili yapılan bir açıklamanın olup olmadığı yakından takip ediliyor. Öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden öğrenciler heyecanla açıklamayı beklediklerini belirten yorumlar yapıyorlar. Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Şafak Çomaklı konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Detaylar haberimizde sizlerle.
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. AÖF final sonuçları açıklandı mı? 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde final sınavlarına giren öğrenciler kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden öğrenciler heyecanla açıklamayı beklediklerini belirten yorumlar yapıyorlar. Daha önce yapılan sınavların sonuçları 10-12 gün içerisinde açıklanıyordu. Ancak bu sefer araya bayram tatilinin girmesi ile beraber ne zaman açıklamanın yapılacağı merak konusu haline geldi. Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Şafak Çomaklı konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.