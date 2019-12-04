AÖF sınav giriş belgesi yayında mı? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte sınav tarihleri

AÖF sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacak. Sınav yerleri ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi Dönem Sonu Sınavları, 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacaktır.

SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacaktır. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacaktır.

9 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılan sınav merkezi tercihleri bir sonraki sınavlar için geçerli olacaktır.

Öğrenciler; adres, büro ve sınav merkezi tercih işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan, AÖF bürolarından ya da AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayarak yaptırabilirler.