Antrenör annesiyle 9 yılda 121 madalya kazandı

Eskişehir’de oturan İbrahim ve Dilek Karakuyulu’nun tek çocuğu olan Gülsena Karakuyulu, tekvando branşında kazandığı madalyalarla göz dolduruyor. Şehit Mustafa Türker İlkokulu’nda Müdür Yardımcısı olan öğretmen anne Dilek Karakuyulu, lise öğrencisi olan kızının aynı zamanda antrenörlüğünü yapıyor. Gündüz okulda idareci olan anne Karakuyulu, diğer zamanlarda da kızı Gülsena’yı müsabakalara hazırlıyor.

HAYALLERİNİ KIZIYLA YAŞADI

Dilek Karakuyulu, lise yıllarında başladığı tekvandoya o dönem babasının izin vermemesi üzerine devam edemediğini söyledi. Üniversite dönemlerinde yarışmalara katılarak, sporu sürdürmeye çalıştığın kaydeden anne Karakuyulu, şöyle konuştu;

“Lise yıllarımda tekvandoya başlamıştım. Babam istemediği için sporu bırakmak zorunda kaldım. Önceliğimin üniversite olduğunu söylerdi ama ben yarışmalara katılmaya devam ettim. Dereceler aldım. Evlendim yine ara verdim. O süreçte kızım dünyaya geldi. Dokuz yaşına geldiğinde ben de onunla birlikte yeniden başladım. Birlikte yarışmalara katıldım. 42 yaşımda milli sporcu oldum, 42 yaşımda ise milli antrenör oldum. Son dört senedir yarışıyorum. On kadar madalyam var. Kızımla 9 yılda zorlu süreçlerden geçtik. Gülsena ilk zamanlar tekvandoyu hiç sevmdi. Çiçekti, böcekti derken, kandırdım. Daha sonra sevmeye başladı. İyi bir yarışmacı oldu. Bırakmak istediği zamanlarda oldu. Yeni stiller açıldı bende zorladım ve bunlarda başarılar kazanmaya başladı. Ardından bunu devam ettirdi.”

Müsabakalar sırasında kızından çok heyecanlı olduğunu ve rakibi, kızına vurduğunda üzüldüğünü söyleyen Dilek Karakuyulu, “Kızıma vuruyorlar, bu sırada karşısındaki parçalayasınız geliyor ama orada her zaman sakinliğimizi korumak zorundayız. Çünkü karşısındaki bir genç, o da başarmak istiyor. O da altın madalya için mücadele ediyor. Maçları izlerken bazen kalp krizinden gidecekmişim gibi oluyorum. Heyecanı çok oluyor, bu yıl hep altın madalya kazandık. Bundan sonra da umarım böyle olur” şeklinde konuştu.

DÜNYA DERECELERİ DE VAR

Gülsena Karakuyulu ise 9 yaşında annesinin isteğiyle başladığı tekvando da son 9 yılda 121 madalya kazanarak, büyük başarı elde etti. Başarısında antrenörü olan annesinin büyük etkisi olduğunu belirten Gülsene Karakuyulu, “Annem hayatımdaki en değerli kişi. Annem gibi bir antrenöre ve anneye sahip olduğum için çok şanslıyım. Önümde rol model alabileceğim biri duruyor. Onunla hayata ve maçlara hazırlanmak daha kolay oldu. Çok mutluyum böyle bir annem olduğu için” dedi. Gülsena şöyle konuştu;

“121 madalya kazandım. Bunların 4 tanesi dünya ikinciliği, bir tanesi dünya üçüncülüğü, 6 tane Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Ayrıca 6 tanede Türkiye şampiyonluğum var. Gerisi de iller arası ve yurt dışındaki katıldığım şampiyonalarda kazandığım madalyalarım. Arkamda güvendiğim annem olduğu için o korta daha sağlam adımlarla çıkıyorum. Bazen aramızda komik anlarda yaşanıyor. Çünkü annem maçlarda benden daha fazla heyecanlı oluyor. Genelde onu ben sakinleştiriyorum. Çok eğleniyorum ve çok seviyorum arkamda annemin olmasını. Hedefim öncelikle kazandığım şampiyonlukların devamını getirmek. Zirveye çıkmak değil ama orayı korumak daha önemli. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak.”

EN SON AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Lise son sınıf öğrencisi olan Milli Tekvandocu Gülsena Karakuyulu, geçen Mart ayında yapılan şampiyonada kendi kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı. 5 Nisan’da ise Antalya’nın Kemer ilçesinde Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda birinciliği alarak, kendi kategorisinde 6’ncı kez Avrupa Şampiyonu oldu.

DHA