Antalyaspor Kayserispor maçı şifresiz mi? Antalyaspor Hes Kablo Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalyaspor Kayserispor maçı ile Süper Lig'de mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düşme potasının üzerinde seyreden iki takımın karşılaşacağı Antalyaspor Kayserispor maçı, ligdeki pozisyon için kritik öneme sahip. Tüm futbolseverler Antalyaspor Kayserispor maçı şifresiz mi? Antalyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig'in 13'üncü hafta mücadelesinde Antalyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. 21 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER...

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Ersan, Naldo, Kudrasyhov, Nuri, Ribeiro, Amilton, Doğukan, Podolski, Jahovic

Kayserispor: Doğan, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Behich, Attamah, Fernandes, Lennon, Kvrzic, Henrique, İlhan

Antalya’da Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile Drole, Sarı-Kırmızılılar’da ise Campanharo, Kanga, Lung, Yasir Subaşı ve Ömer Uzun, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.