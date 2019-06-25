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  3. Antalya'nın Mamavgat ilçesinde bir terzi iş yerinin asma katında ölü bulundu

Antalya'nın Mamavgat ilçesinde bir terzi iş yerinin asma katında ölü bulundu

Antalya'nın Mamavgat ilçesinde bir terzi iş yerinin asma katında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde terzi atölyesi işleten esnaf bir süredir iş başında görülmeyince komşuları tarafından merak edildi. İş yerinin asma katına çıkan komşuları, terziyi ölü buldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde terzilik yapan kişi, iş yerinin asma katında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Atatürk Caddesi'nde işlettiği terzi tamir atölyesinin açık olmasına rağmen Mustafa Kaya'yı (51) makine başında göremeyen komşuları, çıktıkları asma katta Kaya'yı yerde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine gelen ilk yardım ekipleri, esnaf Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde, Kaya'nın ölümünden kısa bir süre önce terzi atölyesine bir kadının girdiği, 10 dakika sonra iş yerinden ayrılarak hızla uzaklaştığı belirlendi. Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

(AA)

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