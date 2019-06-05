  • $5,7128
  • 6,452
  • 246.261
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
05 Haziran 2019 Çarşamba 15:28 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:28

Antalya'nın Akseki ilçesinde yangın

Antalya'nın Akseki ilçesinde yangın

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan yangında yaklaşık iki hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü.

Güçlüköy Mahallesi'nin Uşacık mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.   

 

Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracıyla karadan, iki yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.      

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık iki hektar orman alanı ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

(AA)

İstanbul Hakkındaki İsim Tartışmasını Bitiriyoruz! Konstantinapolis mi İstanbul mu? | #GalatıMeşhur

Rusya Yeni Hava Savunma Sistemini Böyle Duyurdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WWDC 19 başladı, Apple yeni bombalarını duyurdu

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.