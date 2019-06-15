Antalya'nın Akseki ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

Akseki Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki kaza, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Necmi Sanay (57) yönetimindeki 34 LC 8012 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Batuhan Şenyüz (27) yönetimindeki 66 AP 560 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, Necmi Sanay ve eşi Semra Sanay (30) ile diğer sürücü Batuhan Şenyüz (27), oğlu Meriç Şenyüz ve Hasbi Yıldız yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Hasbi Yıldız'ın hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

(DHA)