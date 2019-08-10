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  3. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 112 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 112 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 112 şüpheli yakalandı

Antalya merkez, otobüs terminali, havalimanı ve Zeytinköy gibi alanlarda yapılan uyuşturucu operasyonunda 112 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

 Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya merkezinde, şehirlerarası otobüs terminalinde, uluslararası havalimanında, Zeytinköy diye tabir edilen yerde uyuşturucuya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son olarak yapılan operasyonlarda daralı 757,50 gram eroin maddesi, daralı 692,25 gram esrar maddesi, daralı 184,60 gram skunk (esrar) maddesi, 38 adet ecstasy hap, daralı 7,90 gram kokain maddesi, daralı 5,24 gram metamfetamin maddesi, daralı 2,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 8 adet sentetik ecza maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 56 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 10 olayda, 19 şüpheli, “2313 SKM İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek” suçundan 1 olayda, 1 şüpheli ve “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 92 olayda, 92 şüpheli hakkında tahkikat yapıldı.

İHA

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