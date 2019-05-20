Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde serinledi

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

Ramazan ayı dolayısıyla yerli turistin çok fazla tercih etmediği Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğu yabancı turistler oluşturdu.

Sıcak havada serinlemek isteyen turistler, denizin keyfini çıkardı. Bazı turistler plajda güneşlenirken, bazıları ise su sporları ile vakit geçirdi. Bazıları da kitap okudu, sahil kenarında yürüyüş yapıp, bisiklet binmeyi tercih etti.

Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise hem yüzmeyi öğrendi hem de kumdan heykeller yaptı.

Arkadaşlarıyla tatil yapmak için Rusya'dan Antalya'ya gelen Natalya Vinogradov, 6 yıldır Antalya'ya geldiğini ve burayı çok sevdiğini söyledi. Rusya'nın soğuk, Antalya'nın ise çok sıcak olduğunu dile getiren Vinogradov, "Rusya'ya gidince bu havayı özlüyoruz. Burada hem güneşli havanın hem de denizin keyfini çıkarıyoruz." dedi.

(AA)