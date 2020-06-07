Antalya'da şaşırtan görüntü! Güneşin etrafında görüldü

Antalya Kaş'a bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde dün ikindiye doğru güneşin etrafında hale oluştu. Gökkuşağını andıran haleyi görenler, şaşkınlık yaşadı.

Mahallede oturan ve bu doğa olayını fotoğraflayan emekli öğretmen Veli Süer, "Kaş, Türkiye'nin ve Antalya'nın en nemsiz ilçelerinden biri. Nem oranı çok düşüktür. Buna rağmen çöl tozları ve yüksek nem bir araya gelince Kaş'ta nadir yaşanan bir gökyüzü olayı gerçekleşti. Ortalık sanki karanlığa büründü. Güneş değişik bir renk aldı" diye konuştu.

Halenin, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarpıp, kırılarak, yansıması sonucu oluştuğu biliniyor.

(DHA)