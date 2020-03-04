Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,09
  • 6,771
  • 321.631
  • 110785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'da sahte içki üretimi yapılan depoya operasyon düzenlendi. Baskında iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin imalathane gibi kullandıkları depoya ve evlerine düzenlenen operasyonda 451 litre ve 170 şişe sahte içki, 240 kutu yabancı menşeli kaçak ilaç, çok sayıda içki şişesi kapağı, boş şişeler, termometre, alkolmetre, hidrometre, beher, karışım tankı, damıtma düzeneği gibi malzeme ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.


8 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı!
Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
Can Yaman hayranını darp etti mi? O hayran konuştu!
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya'ya ret!
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
<p>İdlib'de rejimin 27 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında şehit olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Bat

İdlib şehitlerinin helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İtalya'da tüm okullar ve üniversiteler koronavirüs sebebiyle tatil edildi

İşte nükleer silahlara sahip ülkeler ve nükleer güçleri