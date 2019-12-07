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Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde ilk kez robotik yöntemle organ nakli ameliyatı yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri 2019 kapsamında merkez müdürü Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığında gün içinde bir dizi organ nakli ameliyatı gerçekleştirildi.

Merkezde ilk kez kullanılmaya başlayacak "Da Vinci" robotunun operasyonda kullanılması açılışına, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal ve organ nakli merkezinin kurucusu Turcer Karpuzcuoğlu ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Açılışın ardından Hisdistan'dan gelen Prof. Dr. Rajesh Ahlawat yönetimindeki cerrahlar, merkezde ilk kez organ naklinde kullanılmaya başlanan "Da Vinci" robotuyla operasyona başladı. Merkezde yapılan nakil 20 ülkede canlı olarak yayınlandı. Ekipteki cerrahlar ve Prof. Dr. Ahlawat, canlı yayından gelen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Ahmet Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda önemli organ nakli ameliyatlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha önce kendisinin de Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde eğitim aldığını anlatan Tekin, şunları kaydetti: "Burası benim için ayrı bir öneme sahip bir yer. 2016-2017'de organ nakliyle ilgili eğitimimi bu merkezden aldım. O tarihten bu yana hastanede çok büyük gelişmeler olmuş ve çok güzel bir organ nakli merkezi haline gelmiş. Organ nakli merkezinde Hintli bir cerrah tarafından ilk kez robotik yöntemle organ nakli yapılıyor. Ülkemizde tek tük yapılıyor ama bundan sonra rutin olarak yapılacak. Burada yapılan ameliyat canlı olarak internetten izlenebiliyor ve bu da ülkemizin sağlık alanında iyi gelişmelerini gösteriyor."

AA


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