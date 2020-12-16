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  • Antalya'da pes dedirten anlar: Motosikletle yatak taşıdılar
16 Aralık 2020 Çarşamba 21:05 | Son Güncelleme:

Antalya'da pes dedirten anlar: Motosikletle yatak taşıdılar

DHA

Antalya'da 2 kişi, satın aldıkları yaklaşık 2 metre büyüklüğündeki yatağı motosikletle taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da motosiklet sürücüsü, satın aldığı yaklaşık 2 metre büyüklüğündeki yatağı, arkasındaki arkadaşının yardımıyla taşıdı.

Yolda motosikletle yatak taşındığını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Trafikte seyir halindeki otomobilde giden bir kişi ise motosiklet sürücüsü ve arkadaşının yatak taşımasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüyü çeken kişi tepkisini yöresel şiveyle dile getirip, "Hay anamm. Valla bunlar ne ediyor? Rüzgarı kessin diye mi ediyor. Bunlar çarpılacak la. Git la öteye. Ha, deli haaa" diye kaydetti. O anların görüntüsü, izleyenleri güldürdü.

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