Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Antalya'da otelin balkonundan düşen Alman turist öldü

Antalya'da otelin balkonundan düşen Alman turist öldü

Antalya'da otelin balkonundan düşen Alman turist öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel balkonundan düştüğü iddia edilen Alman turist hayatını kaybetti.

x

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel balkonundan düştüğü iddia edilen Alman turist hayatını kaybetti. İddiaya göre, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan Alman turist Christoph Saenger (28), konakladığı ikinci kattaki odasının balkonuna çıktı. Dengesini kaybederek, balkondan beton zemine düşen Saenger, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen Alman turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beren Saat'in dakikalar içinde sildiği paylaşımı neydi?
Pelin Akil doğum yaptı! Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri dünyaya geldi
Gönül Yazar'dan üzücü haber
Khal Drogo'yu hiç böyle görmediniz!
Merve Boluğur evine mi döndü?
Bursa´nın Karacabey ilçesinde bulunan Uluabat Gölü ve Marmara Denizi kıyılarında az rastlanır tabiat

Safkan Yarış Atlarının Evi: Bursa Karacabey

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2019 yılının en az yakan modelleri

Köyde üreten tek kişi: Kilosu 200 liradan satıyor