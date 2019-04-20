Antalya'da otelin balkonundan düşen Alman turist öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel balkonundan düştüğü iddia edilen Alman turist hayatını kaybetti. İddiaya göre, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan Alman turist Christoph Saenger (28), konakladığı ikinci kattaki odasının balkonuna çıktı. Dengesini kaybederek, balkondan beton zemine düşen Saenger, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen Alman turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA