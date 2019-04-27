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Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, denize girmenin keyfini yaşadı.

 Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte, tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı plajına ilgi gösterdi.      

 Bazı kent sakinleri, aileleriyle deniz manzarası seyretti, yürüyüş yapıp bisiklete bindi.      
Ukraynalı turist Stanislav Bukovets, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Antalya'yı çok sevdiğini, ailesiyle sık sık denize girdiğini söyledi.      

 Antalya'da çalıştığı için boş zamanında ailesiyle denize girmeyi tercih ettiğini belirten Bukovets, "Deniz çok güzel. Burada Türkçe konuşmayı da öğrenmeye başladım. Ukrayna'da kar yok ama Antalya'ya göre hava oldukça soğuk. Burada hava çok güzel." dedi.      

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