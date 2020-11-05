05 Kasım 2020 Perşembe 17:00 | Son Güncelleme:
Antalya'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
DHA
Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü. Akseki ilçesinde yağan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yağan kar yağışı, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntüledi.
DHA'da yer alan habere göre, Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine ilk kar dün gece yağdı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerindeki Alacabel'e düşen ilk kar, yoldan geçen araç sürücülerinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Kar görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Karayolları ekipleri bölgede ulaşımın aksamaması için tedbirler aldı.