Antalya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, D-400 Karayolu Kemer-Kumluca meydana geldi. Ş.C.O. kontrolündeki 07 TRV 56 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve plakası henüz belirlenemeyen bir başka otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Kazada Ş.C.O. (23) ve M.S. (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı.

(İHA)