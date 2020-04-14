Antalya'da feci ölüm! Boynuna ipin dolanması sonucu 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Çakallık Mahallesi'nde evde kimsenin olmadığı sırada arkadaşları ile evin bahçesinde oynayan 9 yaşındaki Bircan Eliş, bahçedeki bir ağaçta bağlı iple sallanmak istedi.

İpin boynuna dolanmasıyla çocuğun nefessiz kaldığını görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından küçük kızın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Çocuğun babasının olay günü memleketi Şanlıurfa'da, tarım işçisi olan annesinin ise çalıştığı serada olduğu öğrenildi.