Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9487
  • 6,641
  • 244.543
  • 94.772
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Antalya'da beşinci kattaki balkondan düşen çocuk öldü

Antalya'da beşinci kattaki balkondan düşen çocuk öldü

Antalya'da beşinci kattaki balkondan düşen çocuk öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5. kattaki dairenin balkonundan düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatma Sultan Dalkıran, Cikcilli Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında bulunan dairenin balkonunda oynadığı sırada aşağı düştü. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Dalkıran'ın cenazesi, savcılık işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesinin memleketi Adana’ya götürüldü.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İşte o ünlülerin memleketi!
Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi!
Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü isim dünya evine girdi!
Kurallara uyan sevimliler izleyenleri gülümsetti.

Dirsek Teması Hizasında Toplan

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Spor camiasından Josef Sural için başsağlığı mesajları

Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim güzelliği