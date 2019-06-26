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  3. Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı

Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı

Antalya'da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı

Antalya'da balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda ‘Pamuk’ cinsi köpekbalığı takıldı.

Antalya'da avlanmak için denize açılan balıkçılar yaklaşık 2 metre boyunda Pamuk cinsi köpek balığı yakaladı.

Gündüz saatlerinde Topçam mevki açıklarında balık avına çıkan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Balığı kanca yardımıyla teknelerine alan balıkçılar, bu anları "Jaws geldi" diyerek cep telefonuyla kaydetti. Pamuk türü olan ve insanlar açısından zararsız olarak bilinen köpek balığının kilosunun 15-20 TL arasında olduğu belirtildi.

İHA

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