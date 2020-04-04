Anneyle bebeğini koronavirüs de ayıramadı

Kocaeli Kartepe’de yaşayan Betül ve Recep Aydın çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 8 aylık hamile kadın sezaryenle doğum yaptı. Bebek kuvözle İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak kronik bronşit hastası olan anne, 30 Mart günü hayatını kaybetti. Erken doğuma bağlı olarak rahatsızlıkları bulunan bebek de annesinden 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER



Minik bebek dün sabah Nusretiye Mezarlığı’nda annesinin yanında toprağa verildi. Cenaze törenine karantina altına alınan baba Recep Aydın ve 20’den fazla aile üyesi katılamadı.

HAKKINIZI HELAL EDİN



Hastalığı yenerek evinde karantinaya alınan Recep Aydın ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak eşi için helallik istedi: “Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı, malum korona. Bu yüzden herkesten isteğim var. Hakkınızı helal edin.”

AİLENİN 20 FERDİ KARANTİNADA



Aydın Ailesi’nden 20 kişinin ev karantinasında olduğunu ifade eden mahalle muhtarı Turan Yıldız, “Bebeğin babası ve ailesinden hiç kimse cenazeye gelemedi. Hepsi karantinada. Biz kendi aramızda cemaati oluşturduk ve defnettik” dedi. Karantinadaki ailenin ihtiyaçlarını jandarmanın karşıladığı öğrenildi.

DHA - İHA