Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler Günü 2020 hangi tarihte kutlanıyor?

Anneler günü 2020 hangi tarihte kutlanıyor? Annelerini şimdiden mutlu etmek isteyen kişiler konu hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Her daim çocuklarından ilgisini eksik etmeyen annelerimiz için hediyeler alınacak, kutlamalar yapılacak. Mayıs ayında kutlanan bu önemli günün tarihi vatandaşlar tarafından sürekli araştırılıyor. Anneler günü ne zaman? sorunun yanıtı haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü ülkemizde her yıl 10 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Bazı ülkelerde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da bu özel gün 10 Mayıs’ta yapılıyor.

ANNELER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ NEDİR?

Anneler Günü’nün tarihi ana tanrıçalar Cybele ve Rhea'ya saygı göstermek için festivaller düzenleyen eski Yunan ve Roma dönemlerine kadar dayanıyor. Anneler Günü'nün modern evrimi, “Anneler Pazarları” olarak bilinen erken bir Hıristiyan festivaliydi.

Bir zamanlar Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde büyük bir gelenek idi. “Lent” adı verilen ve Paskalya’nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan “Anneler Pazarı” ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.