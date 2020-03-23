Anneler günü 2020 ne zaman?Anneler günü nasıl orta çıktı?

Anneler günü 2020 ne zaman? Annelerin hatırlandığı bu özel günde minik hediyelerde alınıyor. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutluyorlar. Anneler Günü Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanan bugün hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En geniş şekilde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.